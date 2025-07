Ondate di calore, oggi bollino arancione in provincia

Il Ministero della Salute emette tutti i giorni i bollini per le ondate di calore per mettere in guardia la popolazione sulle temperature eccessive.

Oggi, Latina è da bollino arancione (livello due di allerta su una scala che va da zero a tre).





Ma si tratta di una parentesi, perché già per domani è previsto un bollino giallo, che di fatto è un gradino precedente sulla scala dell’allerta.

Addirittura, nella giornata di mercoledì sono previste temperature più miti, almeno in diversi centri del territorio pontino con massime prossime (o anche inferiori ai 30 gradi e minime attorno ai 20).

Ma il meteo nei prossimi giorni potrebbe rivelarsi altalenante con l’innalzamento della colonnina di mercurio a partire già da giovedì con un possibile picco nella giornata di sabato dove si potrebbero sfiorare i 40 gradi in diversi centri dell’interno.

Poi possibile clima variabile che dovrebbe alternarsi a temperature alte fino a metà della prossima settimana. Ma per valutare tutto ciò, probabilmente, è ancora presto.