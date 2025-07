Fondi, in un campo il cadavere di un giovane bracciante indiano

Il cadavere di un giovane bracciante indiano residente a Fondi è stato trovato nei pressi dello scalo ferroviario della città della Piana, in un campo. Si tratta di un ragazzo di poco più di 25 anni, deceduto per cause e in circostanze tutte da capire.

Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 15 di lunedì lungo via della Ferrovia, in un terreno agricolo abbandonato, proprio fuori una rimessa. A dare l’allarme, un passante. Sul posto si sono dunque portati i sanitari del 118, i carabinieri della Tenenza e della Compagnia di Terracina, il medico legale incaricato dalla Procura di Latina Maria Cristina Setacci e i necrofori delle onoranze funebri Sant’Anna.





Sulla salma è stato eseguito un primo esame esterno, cui seguirà un’autopsia fissata per la giornata di venerdì. Al momento l’ipotesi privilegiata è quella del malore, ma l’accaduto resta un giallo.