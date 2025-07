Malore in mare, turista salvato a Gaeta. Decisivi un giovane bagnino e la macchina dei soccorsi

Un malore in acqua che poteva risultare fatale, se non fosse stato per il tempestivo intervento di un giovane bagnino e dei soccorritori del 118. Un salvataggio avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì a Gaeta, tra lo Stabilimento balneare militare e lo stabilimento “Lido”, e che ha visto ancora una volta come protagonista principale il 17enne Francesco De Luca, bagnino della cooperativa Mareamico di Minturno.

Il ragazzo, studente di ragioneria e giocatore di pallanuoto, si trovava presso la sua postazione presso il primo dei due stabilimenti, quando ha notato un bagnante in difficoltà a pochi metri dalla riva. Un turista straniero poco più che trentenne, che arrancava tentando di uscire dall’acqua. Preoccupato per le sue condizioni, Francesco si è lanciato in mare e una volta raggiunto lo ha sorretto fino a riportarlo a riva, per poi adagiarlo sotto l’ombrellone più vicino insieme a un collega dell’altro lido, Renzo, sopraggiunto nel frattempo in ausilio.





Per i sintomi del malcapitato si è reso necessario l’immediato intervento dell’Ares 118, richiesta dal giovane bagnino al militare di servizio presso la struttura balneare, aggiornato in tempo reale e con lui in costante contatto radio proprio per la gestione di questo tipo di eventi. Il bagnante, in stato soporoso, pallido e dolorante allo stomaco veniva dunque assistito in posizione antishock, monitorandone circolo e respirazione, per poi essere trasferito con la barella in dotazione verso la zona adibita al primo soccorso, fornita anche di ossigeno e defibrillatore qualora necessari. Pochi minuti dopo ecco sopraggiungere l’ambulanza del 118, i cui sanitari disponevano il trasporto del turista al pronto soccorso.

L’uomo si trovava in vacanza a Gaeta insieme ad un gruppo di concittadini originari dell’Asia centrale. “Evidentemente non abituato a queste temperature, per giunta in rialzo in questi ultimi giorni, non avrebbe adottato le opportune precauzioni contro la congestione”, spiega la cooperativa Mareamico. “Ma cos’è una congestione? Si tratta di un disturbo digestivo causato da uno sbalzo termico improvviso che può interrompere il flusso sanguigno diretto allo stomaco dopo il pasto causando crampi, pallore, nausea, vomito, mal di testa, vertigini e calo della pressione fino allo svenimento”.

“Malori di questo tipo che potrebbero causare un bernoccolo sulla terra ferma, ma a mare potrebbero essere molto pericolosi, perché bastano pochi centimetri d’acqua per annegare”, ha commentato Francesco, non nuovo ad interventi provvidenziali. La scorsa estate insieme a un collega salvò in un colpo solo ben otto persone che rischiavano di annegare, ricevendo personalmente un encomio dal sindaco Cristian Leccese.