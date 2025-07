Chiama la polizia dicendo di aver ucciso la moglie, ma stavano solo litigando: arrestato

Nelle prime ore di domenica, a Fondi, gli agenti del Commissariato locale hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 50enne del posto, denunciandolo anche per procurato allarme: aveva allertato le pattuglie affermando falsamente di aver ucciso la moglie, per poi rivolgersi in modo minaccioso agli operatori intervenuti.

Dopo la chiamata alla sala operativa in cui l’uomo si era falsamente autodenunciato, avvenuta nella notte a cavallo tra sabato e domenica, una volante del Commissariato si è subito portata presso l’abitazione del soggetto, al pianterreno di uno stabile in periferia.





“Già da fuori i poliziotti hanno sentito una lite in corso e quando sono entrati la donna era li presente viva ed in stato di agitazione”, ricostruisce la Questura di Latina. “Non si era trattato dunque di un femminicidio, ma di una chiamata falsa dell’uomo, che comunque già in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia”.

“Alla vista dei poliziotti, il soggetto ha iniziato ad avere un atteggiamento minaccioso, sia nei confronti della compagna che verso gli agenti intervenuti, mimando il gesto del pugno agli operanti e giungendo faccia a faccia con uno dei poliziotti per costringerli ad andare via dalla propria abitazione”.

Considerati i fatti ed i precedenti del sedicente uxoricida, che già in passato era stato protagonista di episodi di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, i poliziotti lo hanno condotto presso gli uffici del Commissariato, dove è stato identificato e dichiarato in arresto per resistenza. A coadiuvarli nelle operazioni di fermo, i carabinieri della Tenenza della Piana.

In attesa della direttissima, su disposizione del pubblico ministero di turno l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Oltre all’arresto, per lui è scattata anche la denuncia in stato di libertà per il procurato allarme generato dalla sua chiamata.