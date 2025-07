Febbre del Nilo, c’è un decesso a Fondi

I casi, seppur pochi e apparentemente contenuti al momento, fanno riscontrare un aumento, almeno 6 in provincia di Latina, di cui uno in condizioni critiche trasferito in terapia intensiva, un altro in situazioni complicate e altri in miglioramento.

Sconcerto, però, per la notizia del decesso di una signora di 82 anni della provincia di Roma deceduta presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Secondo le prime informazioni, pare che la signora fosse stata ricoverata nei giorni scorsi a seguito di febbre alta e stato confusionale.





Va ricordato che la trasmissione del virus avviene solo mediante la puntura di zanzare infette e non da contatto uomo-uomo.

Si ricorda anche che circa l’80% delle persone contagiate sviluppa sintomi lievi simil-influenzali o rimane addirittura asintomatica.

I soggetti più a rischio sono sempre gli anziani e i fragili che possono essere colpiti in modo più virulento arrivando fino a stati confusionali e problemi neurologici.

Il consiglio è quello di contrastare la puntura di zanzare usando repellenti, evitando i ristagni di acqua e utilizzando le zanzariere.