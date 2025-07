Ondate di calore, sabato e domenica da “bollino giallo”

È stato prospettato come un week end di fuoco, ma in realtà il caldo proseguirà almeno per buona parte della settimana prossima.

I bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute mostrano un “bollino giallo” come livello di allerta per il caldo nelle giornate di sabato e domenica. La situazione potrebbe rimanere stabile o intensificarsi nel colore a causa del termometro che potrebbe registrare temperature ancora più calde nei prossimi giorni.





Secondo i modelli meteo, però, le zone soprattutto più costiere della provincia pontina, benché toccate dal rinforzo dell’alta pressione africana, dovrebbe essere al margine geografico dell’ondata di calore con temperature più sopportabili che ad esempio nel sud Italia o sulla riviera adriatica dove nei prossimi giorni la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare o toccare i 40 gradi.