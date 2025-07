Malore, rinviato lo spettacolo “Oreste” di Euripide

“A causa di un improvviso malore che ha colpito uno dei membri dello staff dello spettacolo ‘Oreste’ di Euripide, previsto per questa sera presso l’Area Archeologica di Caposele, l’evento è stato rinviato a data da destinarsi“. Lo rende noto l’organizzazione.

“I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, che sarà comunicata a breve. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo il pubblico per la comprensione e la cortese disponibilità”.





Lo spettacolo è inserito nel programma della X edizione del Festival del Teatro Classico di Formia.