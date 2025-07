Coltivazione di marijuana, denunciato 24enne

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cori, nell’ambito di un servizio mirato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino straniero di 24 anni residente a Cori, già noto alle forze di polizia, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nello specifico, i Carabinieri, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’indagato trovandolo in possesso di n. 5 piante di canapa indiana invasate del peso di circa 280 grammi.





Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.