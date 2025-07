Sabaudia, due auto rubate nel centro di rottamazione “pirata”

Nella giornata di giovedì, la guardia costiera di Sabaudia ha portato a termine una complessa attività di polizia giudiziaria sotto il coordinamento dell’ufficio circondariale marittimo di Terracina e della Capitaneria di porto di Gaeta, con il supporto operativo dei militari degli uffici locali marittimi di San Felice Circeo e di Formia.

L’operazione è stata condotta in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nell’ambito di un più ampio procedimento penale volto a contrastare gravi illeciti in materia ambientale, che lo scorso aprile aveva portato i militari della delegazione di spiaggia di Sabaudia a porre sotto sequestro un’area di superficie complessiva pari a circa 12000 metri quadrati. Un’area adibita a centro non autorizzato di autodemolizione e rottamazione veicoli, dove erano stati rinvenuti uno scarico industriale realizzato in assenza della prescritta autorizzazione e numerosi veicoli ed autocarri dichiarati fuori uso che risultavano accantonati in maniera incontrollata su nudo terreno sottoposto a dilavamento di acque di prima pioggia, con conseguente pericolo di inquinamento per le falde acquifere collegate nel sottosuolo con il vicino canale del Fiume Sisto.





“Nel corso della perquisizione – spiega la Capitaneria – i militari hanno rinvenuto due autovetture risultate oggetto di furto e ricettazione ed un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo, una cassaforte dal contenuto ancora ignoto e un consistente numero di targhe di vario tipo, presumibilmente collegate ad ulteriori attività illecite, nonché constatato la violazione dei sigilli dell’area precedentemente sottoposta a sequestro penale. Tutti gli oggetti, riconducibili a reati specifici, sono stati prontamente posti sotto sequestro e sottratti alla disponibilità del soggetto indagato”.

Il presunto responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria competente. “Le indagini, ancora in corso, sono orientate a far piena luce sull’intera rete di illeciti e sugli eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti”, evidenzia la Capitaneria. “L’attività si inserisce in una più ampia strategia di controllo e contrasto agli illeciti ambientali, che vede la guardia costiera impegnata quotidianamente nella tutela del territorio e della legalità”.