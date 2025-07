Donna va dai carabinieri insieme al padre, ma aveva il divieto di avvicinamento: arrestata

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Terracina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna del posto di 35 anni, già nota alle forze di polizia: è accusata di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’indagata si era presentata presso gli uffici dell’Arma in compagnia del padre. Da accertamenti preliminari condotti è emerso come fosse però sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori e alla nonna, notificatale lo scorso 27 giugno da parte dei poliziotti del Commissariato cittadino. “Pertanto i carabinieri, in esito alla violazione della predetta misura cautelare a cui era sottoposta la donna, hanno proceduto immediatamente al suo arresto”, spiega il Comando provinciale.





Espletate le formalità di rito, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, che si è tenuta nella mattinata di giovedì, la 35enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza dei carabinieri.