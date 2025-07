Caporalato e lavoro nero, Azione: “Serve commissione d’inchiesta”

A poche ore dal tragico investimento avvenuto venerdì mattina a Sabaudia, dove ha perso la vita un bracciante indiano che si stava recando al lavoro in bicicletta, solo l’ultimo incidente mortale del genere, e più in generale solo l’ultimo di una lunga lista di decessi di lavoratori agricoli avvenuti in provincia di Latina in circostanze drammatiche – caso emblematico quello di Satnam – la politica torna ad accendere i riflettori”.

“Dopo tante parole di cordoglio, i braccianti continuano a morire nel Sud pontino”, commenta Alessio D’Amato, consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione. “Non è cambiato nulla, questa volta la morte è avvenuta sull’asfalto, travolto da un’auto mentre si recava al lavoro nei campi. Credo sia necessaria l’istituzione di una commissione di inchiesta sul fenomeno del caporalato e del lavoro in nero, che produca in tempi certi provvedimenti capaci di cambiare davvero la situazione. La legge regionale che avevo proposto giace nei cassetti della Pisana, assieme a quella sulla sicurezza stradale, Lazio Strade Sicure, e intanto si continua a morire”.