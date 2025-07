Bracciante in bici investito, incidente mortale sulla Migliara 53

Stava andando al lavoro in bicicletta in uno dei campi della zona, è stato falciato da un’auto morendo sul colpo. Un nuovo dramma della strada avvenuto all’alba di venerdì lungo la Migliara 53, e costato la vita a un bracciante di origini indiane, ancora in corso di identificazione.

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 5.30 nel territorio di Sabaudia, all’altezza di via dei Fossi. Il conducente della macchina che ha investito il ciclista si è fermato immediatamente per provare a prestare soccorso, ha lanciato l’allarme è sono intervenuti i sanitari del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare. L’uomo era deceduto nell’immediatezza dell’impatto. Solo l’ultimo sinistro-fotocopia di una lunga scia.





I rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Stazione locale.