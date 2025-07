VIDEO – Spari contro i carabinieri, arrestato per tentato omicidio un giovane

Nella mattinata di giovedì, a Velletri, i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal Gip presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino straniero di 22 anni residente a Roma. Già noto alle forze di polizia e attualmente detenuto per detenzione di armi presso la casa circondariale di Velletri, il giovane è ritenuto presunto responsabile, in concorso con altre due persone, del reato di tentato omicidio ai danni di due carabinieri, detenzione di arma da fuoco e danneggiamento aggravato.

Il provvedimento cautelare scaturisce dall’attività investigativa condotta dal citato reparto territoriale, a seguito dell’esplosione di cinque colpi di arma da fuoco, avvenuta ad Aprilia lo scorso 4 marzo 2025, all’indirizzo dell’autovettura privata con a bordo due carabinieri entrambi liberi dal servizio.





Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina attraverso i pm Giuseppe Miliano, Valentina Giammaria e Giuseppe Bontempo, condotte dalla sezione operativa del Norm di Aprilia con il supporto del nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Latina, della sezione operativa del Nor della Compagnia carabinieri di Anzio e l’ausilio dei comandi stazione di Aprilia e Campoverde, hanno consentito di:

documentare l’esplosione di ben cinque colpi di pistola, a tamburo, nei confronti dell’autovettura, uno dei quali attraversava il veicolo attingendo in successione la gamba sinistra del carabiniere seduto al lato passeggero e la gamba destra in corrispondenza del polpaccio destro del carabiniere alla guida del veicolo;

procedere, nell’immediatezza, ad eseguire una perquisizione domiciliare nei confronti del destinatario dell’odierno provvedimento cautelare, che veniva trovato in possesso di un Revolver calibro 357 magnum, una pistola semiautomatica calibro 9×21, un’autovettura a noleggio, a bordo della quale si rinveniva una pistola semiautomatica calibro 9 corto;

accertare, a seguito di perizie del Ris di Roma:

1. come il citato Revolver a tamburo fosse l’arma utilizzata per l’agguato ai danni dei militari;

2. le 10 particelle rivenute, a seguito di stub effettuato sul presunto responsabile, fossero di polvere da sparo compatibili con la predetta arma;

3. le traiettorie dei colpi sparati fossero atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dei due militari.

“Vi sono elementi in corso di approfondimento che portano, allo stato, a ritenere che l’obiettivo degli attentatori non fossero i due carabinieri”, evidenziano comunque gli investigatori dell’Arma.

VIDEO – LE INTERVISTE: parlano la procuratrice Spinelli e il colonnello Angelillo

Negli ultimi mesi i militari del reparto di Aprilia hanno tratto in arresto sedici soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (sequestrando circa 23 chili di cocaina); per detenzione illegale di armi, anche clandestine (sequestrando sei fucili mitragliatori, due kalashnikov, due pistole mitragliatrici, un fucile a pompa, tre fucili di precisione, cinque carabine da guerra, venti pistole e tre ordigni esplosivi); per detenzione e spendita di monete contraffatte (sequestrando circa 30mila euro in contanti), nonché sottoposto a sequestro un dissuasore elettrico perfettamente funzionante (taser), due divise complete appartenenti alle forze di polizia e tre giubbotti antiproiettile.