Botte e sediate all’incontro di boxe, 6 Daspo. Colpiti anche i due pugili

Nell’ambito delle attività di prevenzione dirette al contrasto dei fenomeni di violenza correlati alle manifestazioni sportive, con un provvedimento della Questore di Latina la polizia ha disposto il Daspo sportivo nei confronti di sei persone, tutte residenti a Fiumicino, che negli scorsi mesi avevano innescato e preso parte a vario titolo ad una rissa scoppiata durante un incontro di boxe.

La rissa era avvenuta presso lo “Stadio palaboxe Latina”, dove era in corso un incontro tra pugili dilettantistici under 19. Uno scontro iniziato apparentemente per futili motivi, ma degenerato in tafferugli violenti e che aveva visto tra i protagonisti anche i due boxeur impegnati sul ring ed i loro familiari presenti sugli spalti, con lanci di sedie, pugni e calci tra i partecipanti.





Era intervenuta anche una pattuglia della squadra Volante, che attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza aveva proceduto a una prima ricostruzione dei fatti salienti della rissa e ai presunti responsabili, poi identificati e denunciati all’autorità giudiziaria.

A seguito delle attività di polizia giudiziaria, la Questura di Latina attraverso l’attività svolta dai poliziotti della divisione Anticrimine ha quindi attivato le procedure amministrative volte all’adozione delle misure di prevenzione correlate ai fenomeni di violenza sportiva, che hanno infine portato all’adozione dei dei provvedimenti di Daspo, tra i cui destinatari figurano anche i due pugili impegnati nell’incontro sportivo.

“Per tutti il divieto è della durata di due anni, in cui non potranno prendere parte a nessun evento sportivo correlato alla boxe, sia in Italia che all’estero e dovranno tenersi distanti dai luoghi di svolgimento degli incontri durante gli eventi”, spiega la Questura.