Blue Economy, un milione di euro dalla Regione per il progetto del Circeo

Il Comune di San Felice Circeo ha conquistato il primo posto in graduatoria ottenendo un finanziamento di un milione e 546 mila euro (di cui un milione finanziato dalla Regione Lazio, Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca) per il completamento del Parco del Lungomare di Circe, nell’ambito del progetto BluE – Blu Economy 2025.

Il progetto, firmato dall’architetto Luca Calselli, prevede una serie di interventi innovativi che trasformeranno il lungomare in un polo culturale e turistico di eccellenza. Tra le nuove realizzazioni:





SkatePark Telemaco Bowl sul Parco del Lungomare di Circe

Museo del Mare e dell’Archeologia Subacquea con allestimenti scenotecnici e multimediali

Museo Multimediale delle Torri Costiere del Lazio presso Torre Olevola restaurata

Parco Gianni Rodari (della Legalità) sul promontorio

Nuovi servizi sulla Passeggiata del Lungomare di Viale Europa

Segnali di avvicinamento Ermes con illustrazioni di Giordano Poloni

Percorsi Podotattili progettati con UICI e ANMIC per l’accessibilità

IMMAGINI: IL RENDERING

1 di 4

“Il progetto – sottolinea l’amministrazione comunale – si distingue per la sua visione inclusiva, con un complesso ecosistema hardware e software che permetterà la visita dei luoghi, online e offline, da terra e da mare, a tutti i visitatori, normodotati e diversamente abili. Le narrazioni multimediali accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso il tempo, per incontrare uomini preistorici, personaggi mitologici, naviganti fenici, greci e romani”.

“Il Parco del Lungomare di Circe è un progetto strategico per San Felice Circeo – dichiara il

sindaco Monia Di Cosimo – su cui l’amministrazione comunale sta concentrando le più grandi risorse. È strategico per l’economia della città e del comprensorio, per lo sviluppo delle imprese, per la destagionalizzazione dell’industria turistica e per lo sviluppo della cultura nelle sue diverse declinazioni”.

L’architetto Calselli, progettista dell’intervento, sottolinea: “Il progetto propone una visione letteraria e onirica del luogo, da valorizzare non solo come meta estiva, ma come luogo straordinariamente affascinante da visitare tutto l’anno, ricco di storia antica, moderna e contemporanea, in un ambiente che è Parco Nazionale terrestre, marino, archeologico, foresta planiziale e prima Riserva della Biosfera dell’Unesco”.

Gli allestimenti multimediali sono stati progettati con il supporto tecnico della Twiceout di Roma e del professor Gabriele Giuliani, garantendo standard tecnologici all’avanguardia. Il progetto si integra con gli interventi già avviati su viale Europa, che hanno visto la realizzazione di nuovi marciapiedi, piste ciclopedonali e le Terrazze del Mito, creando un sistema coerente e funzionale per la valorizzazione del territorio.