Arrestati il figlio del boss “Sandokan” e il prestanome residente a Formia

(Ivanhoe Schiavone e il padre Francesco)

Martedì mattina, nelle province di Caserta e Latina, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due persone: Ivanhoe Schiavone, figlio del capoclan Francesco Sandokan, e il 54enne imprenditore residente a Formia Pasquale Corvino. Sono ritenuti responsabili in concorso dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione, aggravati dall’agevolazione e dal metodo mafioso.





“L’indagine, condotta dal 2024 al 2025 attraverso attività tecniche, accertamenti patrimoniali e riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha consentito di accertare che i due indagati, tra cui il figlio del noto esponente di spicco del clan dei casalesi, Francesco Schiavone detto Sandokan, avrebbero impiegato, sostituito e trasferito denaro o altre utilità provenienti dai delitti commessi dalla consorteria criminale, attraverso una serie di operazioni concretamente idonee a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, spiegano i carabinieri.

“È stato quindi svelato che l’esponente di vertice del clan dei casalesi, destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari nonché di confisca di beni, prima della sua cattura, avrebbe acquistato la piena proprietà di due vasti appezzamenti di terreno, lasciandoli fittiziamente intestati al venditore e, alla sua morte, ai figli che li avrebbero locati a una terza persona”.

A quest’ultima i destinatari del provvedimento avrebbero imposto, con metodi camorristici, di rescindere il contratto di affitto e non avvalersi del diritto di prelazione, al fine di consentire la vendita di quei terreni ad altre persone da loro individuate. Per i terreni, per un valore stimato in 500.000 euro, è stato disposto il sequestro preventivo: in tutto 13 ettari, si trovano nei pressi dell’aeroporto di Grazzanise.

Le indagini sono state coordinate dalla Dda di Napoli, con il procuratore Nicola Gratteri e l’aggiunto Michele Del Prete.

Il padre di Ivanhoe, Francesco Schiavone, ritenuto per decenni l’uomo più potente della camorra casalese, è recluso al 41 bis dal 1998. Dopo 26 anni di carcere duro, nel marzo 2024 ha deciso di collaborare con la giustizia per poi essere espulso dal programma di protezione. Sono collaboratori di giustizia anche i figli, Nicola e Walter Schiavone.

È proprio “Sandokan”, in un verbale di quando stava collaborando (poi escluso per volontà dello stesso procuratore Gratteri), a rivelare la proprietà dei terreni intestati alla famiglia Corvino: “Avevano 42 moggi proprio accanto alla proprietà di mio padre; io volevo prenderli in fitto per il foraggio, mi fu proposto di comprarli per 16 milioni di lire a moggio. Così di accordammo ma sono rimasti sempre intestati a Corvino”. Un escamotage messo in piedi negli anni Ottanta per evitare le confische.