La notizia tanto attesa per Terracina è arrivata nei giorni scorsi con la riapertura al traffico del tratto di via Lungo Linea Pio VI nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cristoforo Colombo.

I lavori si erano resi necessari a causa del cedimento di una banchina costringendo all’interdizione della strada per anni.





Nel frattempo sono anche partiti anche quelli di rifacimento del manto stradale di via Roma e dell’emiciclo di Piazza Garibaldi fino a giovedì 17 luglio.