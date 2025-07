“Youthlab”, giovani da tutto il Lazio a Fondi per l’evento della Croce rossa

Si è svolto a Fondi nei giorni scorsi, nella suggestiva tenuta Sugarelle, “Youthlab”, evento della Croce rossa italiana che ha visto convergere in città decine di ragazze e ragazzi dell’organizzazione di volontariato, provenienti da tutti i comitati della regione Lazio.

È stato un appuntamento dedicato alla formazione e alla pianificazione delle attività dei giovani della Cri, rivolto nello specifico ai consiglieri e ai delegati, ma ha rappresentato anche l’opportunità di un momento di aggregazione e condivisione per nuovi progetti e obiettivi futuri.





“I giovani sono un tassello importante della nostra associazione, perché rappresentano il futuro e un’importante realtà, ben vengano momenti come quello appena trascorso per gettare basi solide per il futuro”, le parole del presidente del Comitato Cri di Fondi, Mario Di Vito, che ha fatto gli onori di casa.

All’evento regionale ha partecipato la consigliera giovane e vicepresidente regionale Gaia Pedriglieri, nonché il consigliere giovane e vicepresidente nazionale Edoardo Italia e il delegato nazionale per le Attività verso la gioventù Gabriele Calí. Coordinatrice dell’attività è stata Evelyn Ceccarelli, referente regionale YouthLab.

“Per questo importante risultato un ringraziamento particolare va al direttore dell’ente Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Ermenio Corina, per averci dato la possibilità di usufruire della tenuta Sugarelle, e al nostro consigliere Stefano Ialongo, che ha curato l’organizzare della candidatura, oltre che naturalmente a tutto lo staff del Comitato”.