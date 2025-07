Strutture riabilitative: dalla riabilitazione ad alta intensità fino a quella domiciliare

Dopo un grave trauma, un intervento di chirurgia maggiore o un problema invalidante di natura neurologica, al di là delle necessarie terapie, avrà un’importanza fondamentale anche la fase di riabilitazione, il cui obiettivo principale è quello del recupero dell’autonomia. In molti casi, infatti, dopo determinati eventi o interventi non è sufficiente un periodo più o meno lungo di riposo, ma è invece necessario intraprendere un percorso riabilitativo specifico, basato sulla situazione clinica e sulle esigenze del paziente.

Le strutture riabilitative hanno un ruolo di primaria importanza in questo percorso, dal momento che garantiscono gli spazi e, soprattutto, le competenze necessarie per il recupero fisico, cognitivo e sociale.





In queste strutture, infatti, l’approccio è multidisciplinare e non si affrontano soltanto le conseguenze fisiche di una malattia o di un trauma, ma si tiene conto anche delle necessità psicologiche ed emotive della persona.

I centri riabilitativi sono in grado di rispondere a diversi livelli di complessità e intensità. Ne sono un esempio le strutture riabilitative Kos che si avvalgono di team multidisciplinari altamente qualificati e che, a seconda degli specifici casi, offrono vari servizi di riabilitazione, da quelli ad alta intensità fino a quelli forniti in ambito domiciliare.

I vari livelli di intervento riabilitativo

Esistono diversi livelli di intervento riabilitativo, la cui scelta dipende dalla gravità della condizione clinica del paziente e, ovviamente, dal potenziale di recupero.

La riabilitazione ad alta intensità è destinata a quei pazienti che devono affrontare disabilità e compromissioni gravi. In questi casi, per favorire il miglior recupero possibile, sono di fondamentale importanza la tempestività e la continuità degli interventi.

Un livello che potremmo definire intermedio è quello della riabilitazione estensiva, che è rivolta a quei pazienti che presentano disabilità in cui è necessario un recupero lento e graduale. Anche in questo caso sono necessari trattamenti costanti e personalizzati.

Ci sono infine i percorsi ambulatoriali e domiciliari, che sono riservati a chi può effettuare la riabilitazione in un contesto meno intensivo, anche se sempre sotto il controllo specialistico.

Le principali aree di intervento

Le esigenze riabilitative possono derivare da eventi traumatici e da malattie molto diverse fra loro e quindi richiedono approcci mirati.

Uno dei percorsi più comuni è la riabilitazione neurologica, destinata ai pazienti che sono colpiti da ictus, lesioni del midollo spinale, gravi cerebrolesioni acquisite, malattie neurodegenerative e gravi traumi cranici.

Di notevole rilevanza è la riabilitazione cardiologica, rivolta a coloro che hanno subito eventi cardiovascolari acuti e scompensi emodinamici e/o che sono stati sottoposti a importanti interventi di chirurgia cardiovascolare.

Altri percorsi importanti sono la riabilitazione ortopedica, fondamentale per il recupero funzionale dopo gravi fratture o interventi protesici, la riabilitazione respiratoria, quella urologica e quella metabolica.

Riabilitazione: un approccio centrato sulla persona

I percorsi riabilitativi non sono mai semplici: il paziente infatti si trova in una condizione di vulnerabilità più o meno rilevante e gli ostacoli che si trova davanti non sono solo fisici, ma anche psicologici. È infatti necessario affrontare il dolore, la stanchezza, la difficoltà nei movimenti, la frustrazione della lentezza dei miglioramenti e, soprattutto, il fatto di non essere del tutto autosufficienti.

La collaborazione fra i diversi operatori (fisioterapisti, medici specialisti, psicologi, terapisti occupazionali, infermieri) è fondamentale per far sì che il percorso riabilitativo si adatti perfettamente alle caratteristiche del paziente, aiutandolo a superare gli inevitabili momenti di difficoltà e di scoraggiamento.

La riabilitazione è quindi un processo complesso che richiede tempo, competenze specialistiche e un approccio centrato sulla persona.