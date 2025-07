Sorpreso con armi e droga, scatta l’arresto

La Polizia di Stato, a Cisterna di Latina, ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe 1987, indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi.

L’arresto è frutto della solerte attività dei poliziotti del Commissariato, i quali, a seguito della querela sporta da una parente dell’uomo, che quello stesso pomeriggio si era recata presso gli Uffici di Polizia denunciando di aver subito minacce con un fucile da parte del congiunto, dopo aver accertato il luogo di dimora del soggetto, si sono immediatamente recati sul posto per verificare l’effettiva presenza di armi.





Sul posto, ovvero in un container sito in un terreno dove l’uomo svolgerebbe le mansioni di guardiano, i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione volta alla ricerca di armi, ricerca che ha dato esito positivo in quanto sono state trovate una carabina, una pistola scacciacani, e tre cartucce.

Nell’ambito della stessa perquisizione inoltre, nascoste in una tazza di ceramica, gli investigatori hanno rivenuto alcune dosi già confezionate di droga, verosimilmente cocaina, per un totale di 39 grammi. Oltre allo stupefacente, negli stessi locali erano stati occultati anche materiali utili al confezionamento e bilancini di precisione, possibilmente utilizzati per la confezione delle singole dosi.

Considerati tutti gli aspetti del ritrovamento, il materiale e altresì i pregiudizi di polizia accertati in capo all’uomo, quest’ultimo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e su disposizione del P.M. condotto in carcere in attesa della convalida.

Nell’ambito della stessa attività inoltre, il proprietario del terreno in uso all’uomo, anche lui già noto in quanto soggetto con pregiudizi di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione d’innocenza per l’indagato