Rinforza il caldo, bollino giallo per le ondate anche a Latina

Da oggi si torna a boccheggiare. Non come avvenuto fino a poco più di una settimana fa, ma l’anticiclone africano torna ad alzare la voce anche nel Lazio e in territorio pontino.

Latina, da oggi torna ad essere da “bollino giallo”, il livello di allerta uno in una scala che vede il tre come quello massimo.





Le ondate di calore fanno emettere i bollettini dal Ministero della Salute in base ai giorni di temperatura consecutiva superiore ai 30 gradi.

In realtà i modelli meteorologici non sono tutti concordi su quanto farà caldo nei prossimi giorni. Alcuni di questi addirittura segnano un lieve aumento delle minime a fronte di un altrettanto lieve calo delle massime dalle nostre parti.

Ma un nuovo rinforzo del caldo potrebbe già avvenire nel prossimo week end