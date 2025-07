In auto con una carabina ad aria compressa, denunciato

Carabinieri di Gaeta in azione nei giorni scorsi. Scattata la denuncia a piede libero per un 21enne residente in provincia di Caserta.

Il giovane deve rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.





Il tutto verificato durante un normale controllo stradale quando i militari hanno fermato l’indagato ad un posto di blocco. Il giovane era a bordo dell’auto di proprietà del genitore.

Durante i controlli è spuntata una carabina ad aria compressa con ottica di precisione. Oltre all’arma presenti anche circa 500 colpi calibro 4.5 contenuti all’interno di una scatola metallica.