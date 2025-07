I controlli sul lungomare di Latina, lotta alla movida illegale

Continuano i controlli ai locali e agli esercizi nella zona della movida latinense, che con la stagione estiva si sposta verso le aree del lungomare di Latina.

Nello scorso fine settimana, i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. nei giorni scorsi hanno svolto accertamenti presso alcuni locali per verificare il rispetto delle normative concernenti le licenze previste e le norme in tema di sicurezza.





In particolare, un primo controllo ha riguardato una delle strutture poste nelle immediate vicinanze della spiaggia e adibita per il nolo di ombrelloni e sdraio.

Presso la struttura è stata accertata dai poliziotti la violazione delle prescrizioni imposte dalla licenza del titolare ed in particolare è emerso che oltre alle attività previste e consentite, veniva illecitamente svolta l’attività di ristorazione, utilizzando inoltre una cucina alimentata a gas attraverso una bombola, con conseguente possibile rischio per i clienti, non essendo state preventivamente valutate le condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività.

Presso altri due locali i controlli invece si sono concentrati sull’illegittima organizzazione di serate danzanti in assenza della prevista licenza.

Presso entrambe le struttura controllate, gli agenti hanno accertato in una la presenza di biglietteria, addetti alla sicurezza, liste per gli accessi, oltre che consolle e impianti sonori tipici dei locali notturni, ma per i quali la legge prevede l’apposita concessione di licenza e nell’altro la presenza di ingressi contingentati dietro il pagamento di un ticket per l’accesso e uno spazio adibito a pista da ballo.

Gli accertamenti dei poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, mirano ad evitare che vengano elusi i controlli sulle documentazioni previste dalle normative in tema di licenze, necessarie alla previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle serate danzanti, tra cui ad esempio il limite di capienza per la stabilità della struttura, la presenza di impianti antincendio e quanto necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle serate organizzate.

Per i responsabili dei locali, tenuto conto della mancata presentazione degli atti richiesti, sono scattate le sanzioni amministrative e per i due locali in cui erano in atto serate danzanti in assenza della prevista licenza, è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria.

I controlli di polizia, continueranno nel corso delle prossime settimane e saranno volti anche alla verifica del rispetto delle normative in tema di somministrazione delle bevande alcoliche.