Orizzonte, sabato e domenica sciopero dei lavoratori. Uiltucs: “Si applichi contratto nazionale”

Per le intere giornate di sabato 19 e domenica 20 luglio nei punti vendita a marchio Orizzonte di Latina, Roma e Frosinone è stato indetto uno sciopero firmato Uiltucs.

“Il Gruppo Orizzonte a tutti i lavoratori applica un contratto che determina una perdita di salario oltre i 7 mila euro all’anno”, ricostruisce la segreteria pontina del sindacato Uiltucs. “Chiediamo da tempo la disapplicazione del contratto al ribasso e l’applicazione del giusto contratto nazionale di lavoro con ripristino della giusta retribuzione. Perché i 550 lavoratori di Orizzonte debbono essere pagati al ribasso?”.





“Basta! Vogliamo essere pagati come tutti i lavoratori del settore commercio”, dicono i lavoratori attraverso il sindacato del segretario Gianfranco Cartisano. “Basta con la pirateria dei contratti nel Gruppo Orizzonte, basta con questo contratto sottoscritto da un sindacato che calpesta il salario, agevolando il solo profitto della proprietà. Nei centri acquisti di Orizzonte la Uiltucs Latina ha dichiarato lo sciopero, le maestranze incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro nel prossimo weekend in tutte e attività del marchio Orizzonte. Dopo il nulla di fatto, dopo i mancati accordi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, si avvia la stagione della protesta nell’intero Gruppo in tutti i punti vendita delle province di Latina, Roma e Frosinone”.

Afferma la Uiltucs Latina attraverso il responsabile territoriale Gianfranco Cartisano: “ll confronto, la disponibilità, l’apertura da parte dei lavoratori che rappresentiamo, sono stati sempre dimostrati ed espressi, da mesi, nei vari confronti presso la sede Territoriale del Lavoro. Abbiamo sempre cercato di aprire ad una risoluzione della problematica, abbiamo sempre sostenuto di ricercare tutte le soluzioni sull’applicazione del giusto contratto. Sosteniamo da sempre che non può esistere questa cosiddetta pirateria contrattuale. Queste lavoratrici e questi lavoratori fanno lo stesso lavoro, hanno una mansione identica ai lavoratori che lavorano in altre società del settore, ai quali viene applicato il giusto contratto nazionale di lavoro. Abbiamo riscontrato come categoria che i lavoratori che lavorano nei siti Orizzonte, per portare a fine mese uno stipendio uguale ai colleghi di altre aziende del settore, debbono lavorare 40 ore di straordinario in più ogni mese”.

Incalzano i vertici Uiltucs: “Non è giusto, non è dignitoso, non è corretto applicare un contratto di lavoro che toglie pezzi di salario a lavoratori e famiglie nel Gruppo Orizzonte. La Uiltucs, firmataria del giusto contratto nazionale, continua a chiedere congiuntamente ai lavoratori risposte, la proprietà non ha mai aperto un confronto costruttivo su questo tema contrattuale, disapplicazione del contratto di lavoro vigente ed applicazione del contratto di lavoro nazionale che porterebbe beneficio e dignità a tutti i lavoratori che in questi anni hanno sicuramente contribuito allo sviluppo e subentro in altri territori con nuove aperture del marchio Orizzonte”.

“La manifestazione che si concretizzerà nella giornata di sabato e domenica prossima presso il punto vendita di Terracina – ribadisce il sindacato rispetto allo sciopero in terra pontina – sarà un momento per rivendicare e sostenere l’applicazione di un contratto più equo e dignitoso”.