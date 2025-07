Controlli dei carabinieri tra San Felice, Terracina, Fondi e Sperlonga: il bilancio

Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi e Sperlonga “finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone maggiormente frequentate per la presenza di luoghi di aggregazione”.

In particolare, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà tre uomini dell’età compresa tra 22 e 35 anni, di cui due residenti a Frosinone e l’altro a Cori, per il reato di rissa aggravata. Gli operanti sono intervenuti all’esterno di un ristorante di San Felice Circeo, in cui i predetti, per motivi ancora in fase di accertamento, si erano resi responsabili di una rissa con altre persone, quest’ultime allontanatesi prima dell’arrivo dei carabinieri. Sono in corso le indagini volte ad identificare gli altri responsabili della rissa.





A Fondi i carabinieri hanno segnalato alla competente autorità amministrativa, quale assuntore, un uomo di 33 anni, di origine nigeriana, che a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di hashish.

Sempre nella giornata di sabato, a Terracina, i carabinieri hanno arrestato un 55enne del posto, già noto alle forze di polizia, raggiunto da un ordine di carcerazione: deve espiare una pena di 2 anni 11 mesi e 12 giorni di reclusione, poiché ritenuto colpevole del reato di furto aggravato, commesso nell’anno 2016 in provincia di Latina. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

Sono stati predisposti servizi di pattugliamento controllando 120 persone, di cui 12 gravate da precedenti di polizia, 34 veicoli e 9 attività commerciali. Contestualmente sono state elevate due contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 190 euro.