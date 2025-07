“Le mille e una volta della Divina Commedia”, Dante in versione in “pop”

Il 13 luglio, il docente Marco Grossi illustra una “selva” di omaggi danteschi, in dieci capitoli e con un originale montaggio video, tra arte antica e contemporanea, grande cinema, musica e poesia, ma anche fumetto, pubblicità, tv e videogame.

Domenica 13 luglio 2025, alle ore 21:00, vanno in scena al Teatro Romano di Terracina “Le mille e una volta della Divina Commedia”: conferenza multimediale di e con Marco Grossi, docente di Storia del Cinema e del Video all’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Segretario dell’Associazione Giuseppe De Santis e direttore artistico del FONDIfilmFESTIVAL.





L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Città di Terracina, con il patrocinio del Comune di

Terracina e in collaborazione con l’Associazione De Santis. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti; la prenotazione è consigliata (t. 0773/359346, 335/1659813, info@fondazioneterracina.it).

«Che cosa accomuna Sandro Botticelli, Topolino, Franz Liszt, Maciste, Gabriele D’Annunzio, Bob Dylan, Umberto Eco, Gustave Doré, Federico Fellini, Woody Allen, Romeo Castellucci, Pier Paolo Pasolini, Auguste Rodin e Roberto Benigni?» chiede al pubblico Marco Grossi in un invito a giocare con la fantasia e la cultura. «Sono tutti passati – chi per l’Inferno, chi anche per il Purgatorio e il Paradiso – sotto la guida di Dante Alighieri e della sua Divina Commedia».

In dieci capitoli tematici e con la proiezione di immagini su un grande schermo, Grossi mette in luce con taglio divulgativo la straordinaria influenza del “visibile parlare” dantesco sulla cultura classica, contemporanea e sui media.

Nel corso dei secoli, infatti, Dante, attraverso infinite metamorfosi, è diventato un’icona collettiva: da emblema della cultura e dell’identità italiana, è approdato nei territori della pubblicità, del cinema, della musica, delle arti figurative, della fotografia, della radio e della televisione, della narrativa, del teatro, del fumetto e persino dei videogiochi. Lo rende evidente il singolare montaggio che scorre sullo schermo: brani poetici e musicali, opere d’arte, sequenze cinematografiche, estratti da fumetti, programmi tv, spot pubblicitari e molto altro. «Un Dante non pedante» lo definisce Grossi, anzi attuale e presente nella nostra vita quotidiana. L’evento, che si ispira al suo libro “ATUTTODANTE” (Sistema Bibliotecario Sud Pontino), è «pensato sia per chi affronta il percorso dantesco nel mondo della scuola, sia per chi desidera orientarsi nella “selva” di riferimenti, omaggi e rivisitazioni che l’opera dantesca ha ispirato».