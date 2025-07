Controlli nell’azienda agricola, scoperto straniero irregolare

Negli ultimi giorni, si è svolta un’attività di controllo mirata alla prevenzione del lavoro irregolare nel settore agricolo in provincia di Latina. Un gruppo congiunto composto da ispettori specializzati e membri delle forze dell’ordine ha effettuato un’ispezione in un’azienda orticola gestita da un uomo di mezza età residente nella zona di Sperlonga.

Durante la visita, è stato identificato un solo dipendente: un cittadino straniero poco più che trentenne. Dopo gli accertamenti, è emerso che la sua presenza in Italia non risultava conforme alla normativa vigente. Per questa ragione, sono stati attivati i protocolli previsti, compresa la denuncia per soggiorno illegale e la trasmissione del caso agli uffici preposti all’immigrazione, che hanno prontamente emesso un ordine di espulsione.





Ulteriori indagini hanno rivelato che l’uomo viveva da mesi in condizioni precarie in una struttura di fortuna situata su un terreno privato, concesso da un anziano residente locale in cambio di un guadagno personale. Quest’ultimo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver agevolato la permanenza irregolare dello straniero.

Nel frattempo, il titolare dell’azienda agricola dovrà affrontare una sanzione pesante per aver impiegato personale in nero, oltre a dover rispondere delle mancanze in materia di sicurezza sul lavoro e formazione professionale.