A Terracina Forza Italia saluta la maggioranza e passa all’opposizione

Politica protagonista a Terracina con frizioni in maggioranza che portano all’uscita dall’esecutivo del gruppo di Forza Italia.

Gli azzurri comunicano di passare tra i banchi dell’opposizione, seppur restando pronti a votare punti contenuti nel programma elettorale.





Il sindaco Francesco Giannetti si dice pronto a continuare “con determinazione” nonostante la fuoriusciti dei forzisti.

LA NOTA DI FORZA ITALIA TERRACINA

Forza Italia lascia la maggioranza e passa ad un’opposizione vigile e responsabile.

“Non metteremo mai in discussione gli argomenti previsti nel programma laddove verremo coinvolti all’insegna della partecipazione”.

Dopo due anni di amministrazione Giannetti, Forza Italia – Terracina annuncia l’uscita dalla

maggioranza comunale. Una scelta maturata con senso di responsabilità, nell’interesse della città e nel rispetto dei cittadini che ci hanno affidato il compito di rappresentarli. Non è stata una decisione improvvisa, ma l’epilogo inevitabile di un percorso segnato da mancate risposte e totale assenza di condivisione e partecipazione politica. Già lo scorso anno avevamo lanciato un segnale forte e chiaro. Era tempo di cambiare passo, di uscire dalla paralisi amministrativa e dare corpo agli impegni assunti in campagna elettorale. Tuttavia, a distanza di dodici mesi, nulla è cambiato. Nessun progetto strategico è stato messo in campo. Nessun obiettivo programmatico è stato realmente raggiunto. Nessuna iniziativa strutturale è stata promossa per affrontare le criticità esistenti. Il Sindaco Giannetti ha scelto di seguire un proprio percorso politico, optando molto spesso per la strategia dell’arroccamento a discapito della condivisione e della partecipazione. Abbiamo constatato, come più volte riportato in aula e non solo dal nostro ex capogruppo Di Girolamo con crescente preoccupazione, l’assenza di un metodo di governo, la

mancanza di visione e programmazione, e l’opacità nella gestione dei dossier più delicati. Il

rapporto con la città si è via via logorato, così come il rispetto per il ruolo dei consiglieri comunali, spesso messi di fronte a decisioni già prese o, peggio, mai discusse. Nel corso di questi due anni abbiamo avanzato proposte, offerto spunti costruttivi, sollevato criticità sempre con spirito di collaborazione. Tuttavia, nessuna delle nostre iniziative è mai stata accolta o discussa con il giusto rispetto e attenzione, e ogni tentativo di offrire una visione alternativa è stato sistematicamente attaccato o derubricato a sterile polemica, come dimostrano anche le recenti dichiarazioni pubbliche ed i comunicati diffusi dalla stessa maggioranza come dimostrano anche le recenti dichiarazioni pubbliche e i comunicati diffusi dalla stessa maggioranza, come quelli relativi all’annunciato abbassamento delle tasse sui rifiuti, che hanno generato aspettative non corrispondenti agli atti ufficiali.

Il nostro impegno istituzionale continuerà con la stessa serietà: proseguiremo dai banchi

dell’opposizione un’attività politica vigile e propositiva e valuteremo, di volta in volta, ogni

provvedimento con l’attenzione e la responsabilità che meritano i cittadini di Terracina

opponendoci con fermezza a ciò che considereremo distante dalla nostra visione di

amministrazione trasparente ed efficiente. Rispediamo al mittente le accuse, che ci sono state rivolte in queste ultime settimane, di rallentare l’azione amministrativa. Non crediamo sia realistico sostenere che tre consiglieri comunali e un assessore, esprimendo il proprio legittimo punto di vista o anche un voto contrario o di astensione, abbiano avuto il potere di bloccare un’intera macchina amministrativa composta da diciotto consiglieri di maggioranza e sette assessori. Questa narrazione è semplicemente una comoda giustificazione a responsabilità altrui. Se, come hanno spesso sottolineato, il rallentamento dell’azione amministrativa era legata a noi, siamo certi, e confidiamo, che con la nostra uscita dalla maggioranza, questa amministrazione potrà essere protagonista di una accelerazione nel trovare e fornire quelle risposte che la città di Terracina attende da tempo. In conseguenza al nostro nuovo posizionamento politico, comunichiamo che non intendiamo più avere alcun rappresentante in giunta per conto di Forza Italia.

LA REPLICA DEL SINDACO GIANNETTI

«Forza Italia lascia la maggioranza, andiamo avanti con determinazione», parla il Sindaco di Terracina Giannetti

«Apprendo da un comunicato stampa la decisione di Forza Italia di uscire dalla maggioranza che sostiene la mia Amministrazione e di passare sui banchi dell’opposizione. In questi due anni ho sempre mantenuto una posizione di equilibrio politico e amministrativo, nonostante le continue e incomprensibili prese di posizione, spesso a sorpresa e a volte neppure uniformi, dei consiglieri di Forza Italia. Adesso non posso che prendere atto, con rammarico, della loro volontà e agire di conseguenza. Per questo dovrò procedere con gli atti necessari».

Così il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, dopo il comunicato stampa diffuso da Forza Italia in cui si annuncia la decisione di proseguire l’attività amministrativa dai banchi dell’opposizione.

«Di certo non è una scelta che sorprende, considerato che in questi due anni era diventata sempre più una consuetudine quella dei consiglieri di Forza Italia sostenere a fasi alterne la maggioranza. Ciò che sorprende è che nel corso di una riunione alla presenza del segretario provinciale di Forza Italia Giuseppe Di Rubbo e del segretario di Terracina Augusto Basile sia stata annunciata la volontà di un appoggio esterno all’Amministrazione, una volontà ribadita anche nell’ultima riunione di capigruppo e segretari. Oggi invece lo stesso partito ha annunciato con un comunicato stampa la decisione di passare all’opposizione, con la capogruppo che nel corso del Consiglio Comunale di questa mattina si è seduta sui banchi della minoranza».

«Come già ribadito più volte, le decisioni e le scelte dell’Amministrazione vengono puntualmente discusse e condivise nel corso delle riunioni di maggioranza, alle quali i consiglieri di Forza Italia spesso hanno scelto di non partecipare. È così che avrebbero potuto dare il loro contributo concreto, e non con una presa di posizione dal tono polemico in Consiglio Comunale. Spiace che venga da loro ripetuto un concetto che può essere facilmente smentito, e ancora di più che nel comunicato stampa si parli di “opacità nella gestione dei dossier più delicati”. Sono accuse che io e la maggioranza che mi ha sempre sostenuto con correttezza, e che ringrazio, respingiamo con decisione. Restando sempre aperti al percorso di condivisione con tutti i Consiglieri Comunali, andiamo avanti con la nostra maggioranza con forza e determinazione con l’unico obiettivo di dare ai cittadini le risposte necessarie», ha concluso il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.