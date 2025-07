A fuoco il camion, paura e problemi alla circolazione

È successo nel pomeriggio di giovedì sulla strada statale Frosinone-Prossedi nei pressi di Sonnino. Un autocarro è andato a fuoco portando immediatamente sul posto sia i carabinieri del posto che i vigili del fuoco di Terracina.

Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo che ne hanno distrutto buona parte. I vigili del fuoco chiamati a domare l’incendio hanno anche constatato la natura accidentale delle fiamme.





Oltre alla paura per il conducente del mezzo e per coloro che viaggiavano a ridosso del camion, problemi anche alla circolazione stradale interdetta per permettere ai mezzi di soccorso di poter operare.