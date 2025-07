Inseguimento folle per le vie del centro, arrestato 34enne

È successo a Fondi, quando gli agenti del commissariato di Polizia, anche dopo l’ausilio dei militari dei Carabinieri, sono riusciti a far scattare le manette ai polsi di un uomo di 34 anni indagato a seguito di una delle ultime intimidazione a colpi di arma da fuoco in città.

L’inseguimento è stato lungo ed estenuante e persino pericoloso per l’incolumità di molte persone. Gli agenti hanno tallonato l’auto sulla quale il 34enne si è dato alla fuga sulla Fondi-Sperlonga e poi per le vie del centro urbano.





Nel mentre, l’uomo, per via della guida spericolata è riuscito a fare un incidente, ad evitarne altri e ha rischiato più volte di investire pedoni. Tutte manovre che non hanno arrestato la sua corsa.

A seguito del tamponamento l’auto ha iniziato a perdere pezzi e ad un tratto si è ritrovata anche a sfrecciare per le vie del centro sui soli cerchioni, in quanto aveva almeno una gomma a terra.

Alla fine, l’uomo ha lasciato l’auto nei pressi della zona Portella provando a far perdere le sue tracce per i vicoli del centro dove è stato raggiunto e arrestato dagli agenti di Polizia.

Il 34enne deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e anche di lesioni, dato che a alcuni poliziotti sono finiti in ospedale per via delle contusioni riportate durante le concitate fasi dell’inseguimento.