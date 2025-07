Festival della Pallamano, l’under 11 di Fondi si confermano campioni

La pallamano scorre nel sangue anche dei giovanissimi della formazione mista dell’HC Fondi under 11 che, lo scorso fine settimana hanno partecipato, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo la vittoria del torneo promozionale U9-11.

Il tutto nella 22esima manifestazione del Festival della Pallamano conclusosi sabato scorso e che ha visto impegnate ben 88 squadre di giovanissimi. Numeri da capogiro sui campi di Misano, Rimini e Riccione: 1500 partecipanti e 88 squadre.





Un torneo che i giovanissimi di Fondi hanno concluso imponendosi in finale sul Pressano A con il netto punteggio di 20 a 9.

Ma la pallamano fa festeggiare le giovanili di un intero territorio. 12esima e 13esima piazza nel torneo Under 13 per la Scuola di Handball e Fondi, mentre le ragazze dell’Under 14 della Pallamano Pontinia hanno chiuso al 16esimo posto e i ragazzi del CUS Cassino Gaeta Handball ’84 all’11esimo. Podio e seconda piazza per il Fondi nel Trofeo Open U14 femminile.

E soprattutto un’esperienza indimenticabile all’insegna del divertimento e passione per tutte le fasce d’età e i tanti giovanissimi partecipanti.