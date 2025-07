Ubriaco importuna delle ragazze e ferisce un 19enne con una lama: denunciato

Giovedì mattina, a conclusione di una specifica attività d’indagine, i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno deferito, in stato di libertà, un 21enne del posto, di origine marocchina, per il reato di lesioni personali aggravate.

Nella nottata precedente, su richiesta pervenuta al 112, i militari dell’Arma erano intervenuti in quel centro per la segnalazione di una lite sulla pubblica via. Giunti sul posto hanno riscontrato la presenza di un 19enne che ha denunciato di essere stato ferito da un’arma da taglio.





Mentre si trovava in compagnia di alcuni coetanei, ha raccontato, si era avvicinato un cittadino di etnia nordafricana, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che ha rivolto apprezzamenti con epiteti volgari ad alcune ragazze. Il 19enne ha tentato di farlo smettere, ne è nata una colluttazione nella quale il 21enne indagato, dopo avergli procurato delle lievi lesioni a un ginocchio e a un fianco compatibili con una lama, si è dato alla fuga.

Sul posto è quindi intervenuto personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all’aggredito, ha poi provveduto a trasportarlo in ambulanza presso l’ospedale di Terracina.

All’esito di accertamenti preliminarmente condotti, sulla scorta della descrizione fornita nell’immediatezza da persone in grado di riferire sui fatti, i carabinieri hanno avviato una mirata attività di ricerca che ha permesso di rintracciare in breve tempo l’indagato, deferendolo come accennato all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.