Atti vandalici a Cisterna di Latina, identificati e denunciati due minorenni

Sono stati individuati e segnalati all’autorità giudiziaria due dei responsabili dell’intrusione avvenuta nella settimana del 25 maggio scorso a Cisterna di Latina, presso la struttura comunale di piazza del Bersagliere, che ospita il centro anziani “A. Leonardi” e il centro diurno per minori “La Tartaruga”.

A seguito di un’attenta attività investigativa condotta dalla polizia locale di Cisterna di Latina, supportata dall’analisi dei filmati di videosorveglianza e dalle testimonianze di alcuni giovani frequentatori della zona, è stato possibile risalire all’identità di tre minori che si erano introdotti all’interno dell’edificio. Durante l’intrusione, si sono verificati atti di danneggiamento e furto di beni, che hanno arrecato danni alle strutture ospitate.





Due dei minori coinvolti, entrambi quindicenni, sono stati denunciati e segnalati al Tribunale per i minorenni di Roma. Il terzo ragazzo, tredicenne, non è imputabile secondo quanto previsto dalla legge italiana, non avendo ancora compiuto i quattordici anni.

“Esprimiamo una ferma condanna per quanto accaduto e desidero ringraziare la Polizia Locale per l’intervento tempestivo e l’impegno dimostrato, a tutela degli spazi pubblici e dei servizi dedicati alla cittadinanza”, ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini. “Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale affiancare alla prevenzione anche azioni mirate di indagine, identificazione dei responsabili e applicazione delle sanzioni previste per chi danneggia il patrimonio pubblico o viola le norme di igiene e decoro urbano. Siamo sempre più in campo con famiglie e scuole per trasmettere il valore del rispetto delle regole, del vivere civile e dell’orgoglio di appartenere a una comunità”.