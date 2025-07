Morta nel crollo al ristorante, prima di essere travolta Mara ha salvato alcune persone

Negli istanti precedenti al crollo che l’ha travolta togliendole la vita, Mara Severin ha salvato alcuni clienti, facendoli uscire dal locale prima che il tetto collassasse.

Una conferma arrivata a La Repubblica da Simone Nardoni, lo chef del ristorante stellato “Essenza” di Terracina, teatro lunedì sera del dramma costato la vita alla 31enne Mara, da dieci anni apprezzata sommelier del locale, nonché cugina dello stesso Nardoni. “Ha fatto uscire gli altri prima di mettersi in salvo”, le parole dello chef. “Scavavo tra le macerie e la chiamavo, ma non mi rispondeva”.





La ragazza, residente a Sabaudia con la famiglia, è rimasta intrappolata sotto le macerie con gravi lesioni, per poi spirare in ospedale, dopo lunghi tentativi di rianimazione. Tra i vari feriti, tre sono ritenuti in gravi condizioni. Quattro clienti rimasti sotto i resti del tetto del locale sono stati tratti in salvo da Nardoni e da alcuni dipendenti insieme ad altre persone del posto.

“Non riesco davvero a capire”, ha aggiunto Nardoni. “Noi siamo solo affittuari del locale e non abbiamo mai fatto altro che ordinaria manutenzione. Nulla che potesse far presagire questo disastro. Delle strutture del ristorante risponderà la proprietà. Ma adesso è l’ultimo dei miei pensieri. Adesso ho bisogno di fermarmi per un po’, poi ripartiremo nel nome di Mara”.

“Era una persona straordinaria, lavoravamo insieme da dieci anni, era una professionista. Era mia cugina e il mio alter ego in cucina”, alcune delle parole dello chef in ricordo della vittima. “Terminati gli studi ha iniziato a lavorare con me. Appassionata di vino ha conseguito un corso da sommelier”.

“Tutta la città piange la scomparsa di Mara, una giovane che ha perso la vita mentre regalava sorrisi con il lavoro che amava fare. Solare, era apprezzata da tutti per la sua straordinaria professionalità, la sua cortesia e la sua disponibilità”, il commento del sindaco di Terracina Francesco Giannetti, uno tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati a margine del drammatico crollo. “Voglio ringraziare le forze dell’ordine immediatamente intervenute e il personale dell’Ospedale Fiorini di Terracina per tutto quanto fatto. Questo è il momento del dolore, e tutta la nostra comunità si stringe alla famiglia di Mara e ai suoi cari, ai quali va il nostro abbraccio più affettuoso. Resterà sempre nei cuori di tutti noi. Un grande abbraccio dalla Città intera anche a tutte le persone coinvolte in questa tragedia”.

Sul drammatico crollo che ha cagionato la morte sul lavoro della 31enne indaga la Procura di Latina. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori sono finiti anche dei recenti lavori di ristrutturazione.