Mancato versamento degli alimenti alla figlia minorenne, papà di Formia assolto

Assolto dal Tribunale di Cassino, giudice Claudio Principe, un 52enne di Formia chiamato a rispondere del mancato versamento degli alimenti in favore della figlia minore. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a tre mesi di reclusione.

Il giudice ha condiviso la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Pasquale Di Gabriele, il quale ha rappresentato e dimostrato che l’omesso versamento è stato “parziale, momentaneo e indipendente dalla sua volontà”.





Durante il procedimento, inoltre, l’imputato ha versato una congrua somma relativa agli arretrati. La parte civile costituita aveva ad ogni modo insistito per la condanna dell’imputato, ritenendo insoddisfacente il versamento effettuato.

Con la sentenza, emessa martedì, il tribunale ha tuttavia confermato che “occorre qualcosa in più rispetto al semplice inadempimento economico, peraltro parzialmente colmato, affinché potesse configurarsi il reato contestato”, commenta l’avvocato Di Gabriele. Che ha colto l’occasione per sottolineare la “soddisfazione da parte dell’imputato, padre separato, in momentanea difficoltà economica, che appena ha potuto ha ottemperato ai suoi obblighi, evitando la ulteriore beffa della condanna penale”.