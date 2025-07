Fondi, ragazzino di 15 anni arrestato per spaccio di droga

Un ragazzino arrestato perché ritenuto un pusher. Nei giorni scorsi, a Fondi, una pattuglia di carabinieri della Tenenza locale impegnata in un servizio di controllo del territorio ha sottoposto a un controllo stradale un 15enne del posto, che circolava in via Placitelli in sella a una bicicletta elettrica. Alla vista dei militari il giovane si è mostrato in forte stato di agitazione, e una volta fermato gli uomini del comandante Alessandro Ragni hanno letteralmente fiutato qualcosa di strano: dal borsello che aveva a tracolla fuoriusciva un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti. Motivo per cui è stato sottoposto a perquisizione personale, alla presenza di un genitore nel frattempo contattato e giunto sul posto.

Nel borsello c’erano circa 70 grammi di hashish suddivisi in 19 dosi avvolte in una pellicola di cellophane, circa sei grammi di marijuana custoditi all’intero di un pacco di sigarette e circa un grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire vario materiale per il confezionamento delle singole dosi.





D’intesa con il sostituto procuratore di turno della Procura per i minorenni di Roma, con cui gli operanti hanno agito in stretta sinergia, il 15enne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma via Virginio Agnelli, a disposizione della predetta autorità giudiziaria.