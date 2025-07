Dà fuoco alle sterpaglie ma perde il controllo, scatta la denuncia

Non rispetta l’ordinanza e dà fuoco alle sterpaglie in giardino ma, anche per via del caldo e della situazione dell’erba secca, perde il controllo delle fiamme che si allargano velocemente coinvolgendo un capannone e un terreno adiacente.

È successo domenica a Latina, dove sono stati costretti ad intervenire gli agenti della Polizia e i Vigili del Fuoco. A richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine lo stesso uomo che si era reso conto di quanto la situazione fosse degenerata.





A seguito dell’intervento, l’uomo è stato denunciato per il reato di incendio colposo.