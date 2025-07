Crolla il tetto di un ristorante di Terracina: diversi feriti, anche gravi

Grave incidente, lunedì sera a Terracina: è improvvisamente collassato il tetto di un ristorante in piena attività, l’”Essenza” di via Tripoli, in pieno centro.

Alcune persone sono riuscite ad uscire in solitaria, pur ferite, per altre i soccorritori hanno iniziato a scavare tra le macerie. Diversi i feriti, alcuni gravi condizioni, tutti trasferiti al Fiorini e negli altri ospedali del comprensorio.





Purtroppo, però, c’è anche una vittima. Si tratta della sommelier di 31 anni, di Sabaudia Mara Severin.

Per affrontare lo smistamento dei numerosi feriti, le autorità hanno attivato una speciale procedura d’emergenza. Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del crollo si sono portati carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco.