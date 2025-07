Crea il panico nel negozio, denunciato anche per violenza sessuale

La Polizia di Stato di Fondi ha denunciato in stato di libertà un cittadino di origini indiane, classe 1988, indiziato di violenza sessuale ai danni di una donna, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento.

I poliziotti del Commissariato, nel pomeriggio di ieri sono intervenuti su richiesta della sala operativa presso un mini market di Fondi, dove il titolare aveva segnalato la presenza di un cittadino straniero che stava arrecando disturbo.





L’uomo, in particolare, oltre a disturbare i clienti, avrebbe mostrato i genitali ad uno dei dipendenti del negozio ed in seguito afferrato una donna lì presente, che avrebbe iniziato a baciare e stringere contro la sua volontà.

Gli Agenti, sentiti i testimoni presenti sul posto, per procedere alle verifiche del caso hanno fermato il soggetto per condurlo presso gli uffici del Commissariato ma quest’ultimo, non appena invitato a seguire i poliziotti, ha iniziato ad agitarsi, tentando di colpirli più volte e danneggiando l’auto di servizio non appena entratovi.

Acquisite anche le immagini del negozio e la denuncia della vittima, i poliziotti lo hanno identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale, resistenza e danneggiamento dell’auto di servizio.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.