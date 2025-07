Sorprende tre ladri in casa, aggredito: in manette un giovane, caccia a due donne

Nella giornata di sabato i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Terracina hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 20 anni residente a Napoli, già noto alle forze di polizia: è accusato del reato di tentato furto in abitazione, una casa all’ombra del Tempio di Giove.

I carabinieri sono intervenuti dopo l’allarme lanciato al 112 dal proprietario dell’abitazione, un 54enne che aveva sorpreso al suo interno tre persone che vi si erano introdotte con il chiaro intento di commettere un colpo. In attesa della venuta dei militari dell’Arma l’uomo era riuscito a bloccare il 20enne, mentre due donne che erano in sua compagnia – in corso di identificazione – erano riuscite a darsi alla fuga.





Identificato dagli operanti e sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un cacciavite e una chiave inglese. Nel ricostruire la dinamica dell’accaduto i carabinieri hanno anche avuto modo di apprendere che, poco prima del loro arrivo, al fine di divincolarsi e darsi alla fuga, l’indagato aveva anche colpito al volto con un pugno il proprietario di casa, che ha riportato contusioni al viso, ricorrendo alle cure mediche presso il pronto soccorso di Terracina.

In attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina.