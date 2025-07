Lavoratori esclusi dal Tempio di Giove, la protesta. Il sindacato: “Serve risposta immediata”

“Al grido della Uiltucs Latina e dei lavoratori rivolti al presidente e a tutto il gruppo dirigente della Fondazione Città di Terracina – ‘Venite tra i lavoratori a spiegare perché li avete cacciati’ – è seguita solo freddezza. Impassibili, di ghiaccio e senza risposte, sono scomparsi senza una parola e senza una giustificazione”.

A parlare è il coordinamento provinciale del sindacato del segretario Gianfranco Cartisano, che ha affiancato la protesta di parte delle delle maestranze del Tempio di Giove andata in scena pomeriggio sullo sfondo del piazzale di Monte Giove, dove alle 21 era prevista un’iniziativa musicale organizzata dalla Fondazione.

“Tante le persone che hanno dimostrato solidarietà e curiosità, alcune indignate per la perdita del posto di lavoro delle maestranze, ricordiamo senza lavoro e senza stipendio dal primo maggio scorso. Come Uiltucs, insieme ai lavoratori che rappresentiamo abbiamo voluto lanciare un appello chiaro alle istituzioni e all’opinione pubblica sulla gestione del bando di selezione del personale che ha determinato la loro fuoriuscita dopo anni in questo sito archeologico. Un bando pieno di lati oscuri”, affonda il segretario Uiltucs Cartisano.

Durante la manifestazione le maestranze tagliate hanno raccontato il loro disagio, le difficoltà di rimanere senza lavoro dopo essere stati sostituiti da altri lavoratori. “Abbiamo delle famiglie, avevamo fatto dei progetti sul nostro stipendio”, hanno sottolineato nel corso del sit-in pacifico davanti i cancelli della biglietteria di Monte Giove.

“Dei lavoratori da anni precari, un sacrificio continuo. Invece oggi hanno stabilizzato direttamente a tempo indeterminato altri lavoratori, una vera offesa a loro e alle loro famiglie, oggi in seria difficolta in un territorio come quello di Terracina, dove ricollocarsi a un’età intermedia significa rimanere disoccupati”.

“Come categoria – evidenziano i vertici provinciali Uiltucs – rimaniamo perplessi perché riscontriamo una vera assenza di risposte e confronto da parte dei preposti. La Fondazione e il Comune di Terracina visto il problema sociale dovrebbero attivare un vero dialogo, rispondere a queste famiglie messe alla porta dal Tempio di Giove dopo il bando di selezione, molto discutibile sui criteri adottati”.

“Come Uiltucs Latina – prosegue Cartisano – chiediamo all’assessore preposto e al primo cittadino di dare risposte immediate a questi lavoratori. La solidarietà e le strategie intermedie non servono, il Comune di Terracina vista la latitanza della Fondazione avrebbe il dovere e l’obbligo di attivare un confronto serio, che oggi non esiste. I lavoratori con la manifestazione al Tempio di Giove hanno lanciato un grido di allarme su una difficoltà vera, da valutare trovando delle soluzioni.

“Continueremo con i nostri percorsi inevitabili, perché la solidarietà e la vicinanza devono essere dimostrate dalle istituzioni preposte. Egregio assessore, egregio sindaco, ai lavoratori deve essere data una risposta immediata che si chiama ricollocazione ed annullamento di quel bando che ha seminato disoccupazione”.