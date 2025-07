Investito in bici e abbandonato, muore in solitudine: si costituisce il pirata della strada

Un terribile incidente stradale che forse, se l’allarme fosse stato lanciato per tempo, avrebbe potuto avere esiti ben differenti. Magari il 33enne Kalou Ulrich, nativo della Costa d’Avorio e in Italia come richiedente asilo politico, poteva essere salvato. E invece è morto in solitudine nelle campagne alla periferia di Latina, dopo essere stato travolto mentre si trovava in bicicletta da un automobilista che poi è fuggito. L’allarme è stato lanciato solo il giorno successivo, quando ormai l’uomo era deceduto da ore.

Il sinistro risultato fatale al 33enne è avvenuto sabato sera lungo la strada Acque Alte, alle porte di Borgo Podgora. Erano circa le 22, Ulrich stava tornando nel centro di accoglienza di cui era ospite, in strada Santa Croce, a una manciata di chilometri distanza dal luogo dell’investimento. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, la due ruote su cui viaggiava è stata falciata da una macchina, che avrebbe prima arrestato per qualche secondo la propria corsa, poi si sarebbe dileguata lasciandosi dietro diversi frammenti di carrozzeria.





Come detto, il dramma è stato scoperto solo all’indomani, dopo che altri ospiti del centro avevano segnalato agli operatori il mancato ritorno del 33enne. Il pirata della strada si è costituito nella mattinata di lunedì, presentandosi presso il Commissariato di Velletri: aveva ormai il fiato sul collo della polizia stradale di Latina, che stava procedendo alla sua identificazione anche sulla scorta di alcuni filmati acquisiti da impianti di videosorveglianza della zona. Al vaglio della Procura, la posizione dell’uomo.