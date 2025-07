Allarme bomba vicino al Comune, poi il sospiro di sollievo: nessun ordigno

Nella tarda mattinata di lunedì, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della Stazione di Sezze sono intervenuti nei pressi del Comune del paese, dove era stata segnalata la presenza di un ordigno esplosivo.

All’esito di preliminare valutazione, condotta nell’immediatezza, i militari dell’Arma si sono adoperati prontamente per mettere in sicurezza le persone presenti in zona e l’intera area interessata, delimitandola.





FOTOGALLERY

1 di 3

È stato, pertanto, richiesto l’intervento di personale specializzato del nucleo artificieri del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Roma e del cucleo cinofili di Roma – Ponte Galeria, unitamente ai quali si è proceduto ad eseguire un minuzioso controllo dell’area. Alla fine, un sospiro di sollievo generale: non è stato rinvenuto alcun ordigno esplosivo.