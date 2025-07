Sperlonga, rischia di annegare mentre pesca: salvato da un bagnino

Minuti di paura venerdì mattina nelle acque di Sperlonga, dove un uomo che rischiava di annegare al largo è stato salvato da un bagnino.

L’allarme è scattato pochi minuti prima di mezzogiorno all’altezza del tratto di spiaggia libera tra il circolo sportivo Base 41 e il lido Il Veliero, nell’area del Lago Lungo. Armato di pinne, un 40enne era intento a pescare polipi sott’acqua a circa 150 metri dalla riva, ma ad un certo punto si è trovato in grande difficoltà. Complice la corrente, nonostante gli sforzi non riusciva più a tornare sulla terra ferma. Entro non molto, sarebbe potuto scomparire tra le onde.





Un dramma evitato grazie al pronto intervento di un giovane assistente bagnanti in forza a Energie Comuni, la società che si occupa del servizio di sorveglianza sul litorale comunale. Il ragazzo, il 20enne Giuseppe Speranza, di Fondi, non ci ha pensato: si è lanciato in mare a bordo di un pattino, riuscendo ad avvicinarsi al 40enne fino a recuperarlo a mani nude, per poi tornare insieme a riva. Un intervento salvifico sul filo dei secondi.