Grave incidente all’incrocio, due feriti. Donna elitrasportata a Roma

Grave incidente stradale, sabato mattina, alla periferia di Terracina. Si è verificato intorno alle 8 a Borgo Hermada, al chilometro 11 di via Capo dei Bufali, proprio all’altezza dell’incrocio con via Migliara 57. Due i mezzi coinvolti, una Toyota Yaris condotta da una donna di settant’anni e una Fiat 500 con al volante un ragazzo di ventiquattro anni, entrambi del posto. Nella carambola, uno dei veicoli è anche caduto in un fossato, ribaltandosi.

FOTOGALLERY





1 di 4

Dopo i primi soccorsi del 118, l’anziana è stata trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma, mentre il 24enne all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro. Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale di Terracina, coordinata dal comandante Mauro Renzi.