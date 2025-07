Aspirante suicida armato sul tetto: prima salvato, poi arrestato dai carabinieri

Intervento ad altissima tensione, venerdì pomeriggio a Pontinia. Intorno alle 17, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri delle Stazioni di Pontinia e Sabaudia, nonché della sezione radiomobile della Compagnia di Latina, sono intervenuti per salvare un aspirante suicida. Era stata segnalata la presenza di un uomo di 45 anni che, dopo essere rientrato nella proprietà dove è ubicata la propria abitazione, scavalcando la recinzione, si era barricato in casa, salendo sul tetto armato di coltello.

Nella fase iniziale, i carabinieri hanno potuto riscontrare che, effettivamente, il soggetto in crisi era affacciato sul balcone della propria abitazione mentre impugnava la lama. Pertanto i militari, attraverso la centrale operativa, hanno fatto intervenire personale del 118, giunto a mezzo ambulanza, e i vigili del fuoco del Comando provinciale.





I militari dell’Arma hanno iniziato a dialogare con l’uomo che, anziché desistere, è salito sul tetto della casa, ha iniziato ad inveire contro gli stessi carabinieri, arrivando anche a minacciarli di morte e a lanciare al loro indirizzo e contro il personale del 118 alcune tegole.

Il 45enne ha poi proseguito puntandosi più volte e in diverse fasi il coltello alla gola, minacciando di suicidarsi laddove i soccorsi non fossero andati via, continuando a passeggiare sul tetto.

L’opera di dissuasione da parte dei carabinieri è proseguita, con non poche difficoltà, avvalendosi anche delle indicazioni dell’incident commander e del team di negoziatori del Comando provinciale di Latina, opportunamente attivati. La trattativa è proseguita per circa un’ora, all’esito della quale i carabinieri, operando in piena sicurezza, sono riusciti a raggiungere il balcone dell’abitazione, riducendo significativamente le distanze dal soggetto in crisi. Hanno quindi proseguito la trattativa, convincendolo a scendere dal tetto e facendolo desistere dall’insano gesto.

Subito dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 che, subito dopo, l’ha trasportato presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, per le cure del caso. Tuttavia, per le gravi minacce rivolte ai carabinieri e la resistenza attiva opposta al loro operato il 45enne è stato contestualmente arrestato. In attesa dell’udienza di convalida dall’arresto, prevista per sabato, è rimasto in ospedale piantonato.