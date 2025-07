Truffa telefonica a un anziano, il raggiro sventato in extremis grazie ai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Priverno hanno sventato una truffa ai danni di un 72enne del posto. Sono entrati in azione mercoledì su richiesta del denunciante che, resosi conto di essere stato raggirato, si è subito rivolto ai militari dell’Arma riuscendo a fare bloccare un bonifico dall’importo considerevole e che aveva appena eseguito a favore dei malfattori.

Il malcapitato ha consentito di ricostruire cosa fosse accaduto raccontando che, poco prima, aveva ricevuto sulla propria utenza cellulare un messaggio di testo con il quale gli avevano comunicato che gli era stata addebitato sul corrente bancario un pagamento per 1.600 euro, in ordine al quale avrebbe dovuto contattare il servizio clienti del proprio istituto di credito, così da ricevere maggiori informazioni.





Aderendo all’invito, aveva poi contattato l’utenza fornitagli attraverso il predetto messaggio. Gli aveva risposto un uomo che, fingendosi impiegato del proprio istituto di credito, ha comunicato che sarebbe stato contattato dai carabinieri della Stazione di Priverno, che erano a conoscenza dell’accaduto. In ultimo, il malcapitato ha riferito ai militari che aveva ricevuto un’ulteriore telefonata da parte di un sedicente sottufficiale dei carabinieri della stessa Stazione, che lo aveva invitato a recarsi quanto prima in banca e ad effettuare un bonifico per una somma rilevante, in modo da verificare l’operato degli impiegati della banca. L’anziano aveva quindi aderito alla richiesta, per poi accorgersi di essere caduto nel tranello. Appreso quanto sopra, i carabinieri (quelli veri) hanno immediatamente contattato la banca riuscendo a evitare che l’operazione di bonifico disposta poc’anzi si perfezionasse.

Mentre proseguono le indagini per identificare gli autori della truffa, il Comando provinciale dei carabinieri di Latina torna a sottolineare l’importanza della prontezza nel contattare chi di dovere: “L’attenzione del Comando rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza, al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Al riguardo è fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza o a recarsi presso le caserme dell’Arma, come accaduto nel caso di specie. Infatti, un plauso va rivolto al cittadino che, con grande prontezza, accortosi dell’accaduto, ha subito permesso ai carabinieri di intervenire, evitando che il reato venisse portato a maggiori conseguenze, in suo danno, e di avviare una mirata attività investigativa finalizzata a identificare gli autori del reato”.