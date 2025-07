Droga e armi, i carabinieri arrestano un 55enne di Aprilia

Nella giornata di venerdì i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo del posto di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine: è accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di armi.

All’esito di mirati servizi finalizzati all’attività di contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità due carabine, di cui una di fabbricazione americana calibro 223, che da più approfonditi accertamenti è risultata denunciata smarrita nel settembre del 2023 in Roma, mentre l’altra, di fabbricazione tedesca e ad aria compressa, aveva una potenza superiore ai 7,5 joule e era priva di segni distintivi utili ad accertarne la provenienza. In aggiunta, gli operanti hanno rinvenuto 92 proiettili calibro 223 e oltre un chilo e settecento grammi di marijuana.





La sostanza stupefacente sequestrata, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative. Per quanto riguarda le armi sono in corso approfondimenti investigativi: saranno condotti, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, accertamenti balistici per stabilire l’eventuale utilizzo delle armi in pregressi eventi reato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina.

“Quello di ieri è solo l’ultimo risultato conseguito dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia”, evidenzia il Comando provinciale dell’Arma. “Infatti, il giorno precedente, sempre il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un altro soggetto, anche egli già noto alle forze dell’ordine, che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio, in quanto, nonostante non sia stata rivenuta sostanza stupefacente, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, contabilità manoscritta recante appunti chiaramente riferibili a quantitativi di stupefacente e somme di denaro, materiale per il confezionamento, così da consolidare gli elementi fino a quel momento raccolti in ordine a un’attività di spaccio condotta in quella zona. Nel medesimo contesto, più approfonditi accertamenti, hanno inoltre permesso di accertare che l’immobile perquisito era stato illegittimamente occupato, pertanto, si è proceduto, unitamente a rappresentanti dell’ente proprietario, allo sgombero dell’appartamento e all’affidamento dello stesso all’avente diritto”.

“L’impegno del Comando provinciale carabinieri di Latina rimane alto e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ad incisiva alla cittadinanza. Nello specifico il reparto rerritoriale di Aprilia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio quotidianamente svolti in quel comune, dal 5 febbraio scorso ad oggi, ha, tra gli altri, arrestato ulteriori 15 soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente 18 chilogrammi circa di cocaina, per detenzione illegale di armi, anche clandestine, sequestrando cinque fucili mitragliatori, due kalashnikov, due pistole mitragliatrici, un fucile a pompa, tre fucili di precisione, cinque carabine e 15 pistole, nonché per spendita di monete contraffatte, sequestrando circa 30.000 euro in contanti”.