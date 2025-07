Controlli del Nas, sospesi uno stabilimento balneare di Fondi e una palestra di Terracina

Controlli serrati dei carabinieri del Nas di Latina nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando per la Tutela della Salute di Roma. “I militari, impegnati in una vasta operazione di verifica sulla regolarità delle strutture turistiche e sportive nel Sud Pontino, hanno riscontrato gravi carenze nei presidi di sicurezza e nel rispetto delle normative”, dicono dall’Arma. Due le attività sospese a seguito di ordinanze emesse dai rispettivi Comuni: uno stabilimento balneare a Fondi e una palestra a Terracina.

“Nel dettaglio – spiega il Comando provinciale dei carabinieri – presso una struttura balneare del litorale fondano i militari del Nas hanno rilevato la presenza di un defibrillatore semiautomatico non funzionante, con elettrodi scaduti, rendendolo completamente inutilizzabile in caso di emergenza. A ciò si aggiungeva la totale assenza di dispositivi fondamentali per il primo soccorso, come il pallone Ambu per adulti e quello pediatrico, strumenti indispensabili per la ventilazione in situazioni critiche”.





“Ulteriore elemento di rischio è stato rappresentato dal fatto che nessuno degli operatori presenti era in possesso dell’attestato Blsd, requisito obbligatorio per la gestione delle emergenze cardiocircolatorie nei luoghi pubblici. Alla luce delle criticità accertate, i militari hanno inoltrato una dettagliata segnalazione al Comune di Fondi, che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività balneare, a tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti”.

A Terracina, l’azione del Nas si è concentrata su una palestra che operava in totale assenza del titolo autorizzativo previsto per legge. “La struttura, priva di regolare abilitazione amministrativa, risultava quindi non conforme alle disposizioni sulla sicurezza e sul corretto esercizio delle attività sportive. Anche in questo caso, il Comune, ricevuta la segnalazione ufficiale da parte dei carabinieri, ha proceduto con l’ordinanza di sospensione dell’attività”.

Le attività di controllo rientrano nella più ampia cornice della campagna “Estate Tranquilla 2025”, mirata a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nei luoghi ad alta frequentazione estiva. I carabinieri del Nas di Latina, anticipa il Comando provinciale dell’Arma, “continueranno nelle prossime settimane a vigilare attentamente su stabilimenti, palestre, centri sportivi e strutture ricettive, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di negligenza o abusivismo che possa mettere a rischio la salute pubblica”.