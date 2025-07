Castelforte, ok alla settimana corta nelle scuole primarie

Si è concluso con esito positivo un importante incontro volto a migliorare l’organizzazione scolastica e il benessere degli studenti delle scuole primarie di Castelforte. Il sindaco Angelo Felice Pompeo ha annunciato con soddisfazione l’introduzione della settimana corta a partire dal prossimo anno scolastico, frutto di un dialogo costruttivo tra l’amministrazione comunale, l’Azienda di trasporti scolastici e il dirigente scolastico Amato Polidoro.

“Siamo estremamente contenti di questo risultato”, ha dichiarato il sindaco. “È un passo significativo per la nostra comunità, che dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle famiglie e il diritto degli studenti a un’istruzione di qualità che tenga conto anche del loro tempo libero. La collaborazione tra tutte le parti in causa è stata esemplare, permettendoci di raggiungere un accordo che porterà benefici tangibili fin da subito”.





Dal prossimo anno scolastico, gli orari delle lezioni per le scuole primarie di Castelforte saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 14:15. Questa nuova organizzazione permetterà agli studenti di avere il sabato libero, offrendo maggiore flessibilità per attività extracurriculari, momenti in famiglia o semplicemente riposo.

“La settimana corta era una richiesta sentita da tempo,” ha proseguito Pompeo. “Siamo convinti che questa nuova scansione oraria possa contribuire a ridurre lo stress degli studenti e a migliorare il loro rendimento, garantendo al contempo un miglior equilibrio tra impegni scolastici e vita privata”.

Durante lo stesso incontro, il dirigente scolastico Polidoro ha presentato alcune richieste relative a piccoli interventi sulle suppellettili scolastiche e su questioni di natura tecnica. “Abbiamo ascoltato con attenzione le necessità espresse dal preside”, ha affermato il sindaco. “L’amministrazione comunale si farà carico di comunicare queste richieste alla Provincia, ente competente per le scuole superiori e per alcuni aspetti strutturali degli edifici scolastici. Il nostro impegno è garantire ambienti di apprendimento sempre più adeguati e funzionali per i nostri ragazzi”.

“L’introduzione della settimana corta a Castelforte rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti e istituzioni possa portare a miglioramenti concreti per il benessere e l’istruzione dei giovani”, sottolinea l’amministrazione Pompeo.